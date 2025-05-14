نور النبوي في قبضة التحقيق.. وتطوّر جديد في القضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مثُل الفنان نور النبوي أمام جهات التحقيق على خلفية اتهامه بدهس موظف في شركة الكهرباء أعلى محور 26 يوليو، وذلك بعد بلاغ تقدم به محامي الضحية. وخلال التحقيقات، أنكر النبوي كل ما ورد في عريضة الاتهام الموجهة إليه، لتقرر النيابة العامة إخلاء سبيله مؤقتًا، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان عمرو القاضي، محامي المصاب، قد كشف عن تفاصيل الحادث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” على قناة “MBC مصر”، مؤكدًا أن الفنان الشاب تخلّى عن موكله بعد الحادث، رغم وعود بدفع تعويض مالي.

وقال القاضي: “أستاذ نور كلّم اتنين من مساعديه بعد الحادث، وقالوا هيدفعوا للمصاب 50 ألف جنيه، وبعدها زادت لـ150 ألف لما عرفنا إن فترة العلاج هتمتد لـ6 شهور، لكنهم اختفوا فجأة، وما اندفعش ولا جنيه”.

وأضاف: “فوجئنا إن المتهم بيسعى للتريند، ومحاميه بينشروا معلومات غير صحيحة، وقالوا إن نور تكفل بعلاج المصاب 4 أيام، وإنهم هيتقدّموا بطلب لتفريغ الكاميرات”.

وأشار القاضي إلى أنه حرر محضرًا رسميًا في قسم كرداسة، وأن القضية الآن بين يدي النيابة العامة، موضحًا نيتهم طلب تحليل مخدرات للفنان نور النبوي، بناءً على شهادات تفيد بأن سلوكه خلال الحادث لم يكن متزنًا، إلى جانب المطالبة بتفريغ كاميرات المراقبة وسماع شهادة الشهود.