توقف تصوير فيلم أحمد السقا الجديد.. والسبب مفاجئ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض النجم أحمد السقا لإصابة بليغة في القدم أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن ضمن فيلم “أحمد وأحمد”، ما استدعى توقّفه عن التصوير مؤقتًا، وسفره إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقّي العلاج اللازم، بعد أن طلب رسميًا وقف تصوير ما تبقّى من مشاهده.

ورغم أن السقا كان قد أنهى الجزء الأكبر من مشاهده في الفيلم، إلا أنه تبقّت له لقطات محدودة فقط لاستكمال العمل، الذي من المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل.

وفي انتظار عودة السقا، بدأ المخرج أحمد نادر جلال عمليات المونتاج لمشاهد الفيلم التي تم الانتهاء منها، ريثما تُستكمل باقي المشاهد فور تعافي النجم المصري.

يُجسّد أحمد السقا في “أحمد وأحمد” شخصية خال أحمد فهمي، ويعيشان سويًا في منزل واحد، حيث يتعرّضان لمواقف طريفة ضمن إطار كوميدي، لا سيما بعد دخول السقا في غيبوبة مؤقتة وفقدانه للذاكرة ليوم كامل.

يُذكر أن أحمد السقا كان قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “العتاولة 2″، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم: طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، زينة، مي كساب، ونسرين أمين.