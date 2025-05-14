أخيرًا الإفراج عن مسلسل رانيا يوسف.. قضايا من قلب محكمة الأسرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لمسلسل “روج أسود” بطولة النجمة رانيا يوسف، عرض العمل خلال موسم الصيف الحالي، بعد سلسلة من التأجيلات التي واجهت المشروع، إلى جانب الأزمات التي طرأت أثناء التصوير، والتي تم تجاوزها مؤخراً.

وكان من المقرر أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة فجّرت مفاجأة بتأجيله لأسباب مجهولة، قبل أن تعلن أخيراً الإفراج عنه رسميًا.

العمل من بطولة: رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يسلّط الضوء على قضايا واقعية مستمدة من محكمة الأسرة.

يُذكر أن رانيا يوسف خاضت الموسم الرمضاني الماضي بثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة، وهي: “جريمة منتصف الليل”، “أهل الخطايا”، و”نص الشعب اسمه محمد”.

ويشارك في بطولة مسلسل “جريمة منتصف الليل”: أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، ملك قورة، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وأحمد منير.

أما “نص الشعب اسمه محمد”، فمن تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، ويضم كوكبة من النجوم، بينهم: عصام عمر، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام.

بينما يجمع مسلسل “أهل الخطايا” كلاً من: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، أشرف زكي، وعدد من خرّيجي أكاديمية الفنون.