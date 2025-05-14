حفلات عيد الأضحى في الكويت: 4 ليالٍ فنية يحييها نجوم الوطن العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن حساب حفلات الكويت عبر إنستغرام عن جدول فعاليات شهر يونيو 2025، ضمن حفلات عيد الأضحى، والتي ستُقام في “الأرينا كويت” بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي، على مدار أربع ليالٍ فنية متميزة.

وشهد الإعلان تفاعلاً واسعًا بعد نشر بوستر رسمي تضمّن مواعيد الحفلات وتفاصيلها، والتي جاءت على النحو التالي:

7 يونيو 2025 : ليلة “أيقونة الشرق” أصالة نصري

: ليلة “أيقونة الشرق” 8 يونيو 2025 : حفل يجمع الفنان مطرف المطرف مع فرقة ميامي

: حفل يجمع الفنان مع فرقة 13 يونيو 2025 : سهرة مزدوجة للنجمين تامر حسني و تامر عاشور

: سهرة مزدوجة للنجمين و 20 يونيو 2025: ليلة استثنائية مع “صوت مصر” أنغام

وتُقام هذه الحفلات تحت إشراف شركة روتانا، وتنظيم إيفنتكوم، ومن المنتظر طرح التذاكر قريبًا عبر المنصات الرسمية.

إعلانات فردية تُشعل حماس الجمهور

وكان حساب حفلات الكويت قد نشر مجموعة من البوسترات المنفردة لعدد من النجوم، بدءًا بالفنانة أصالة التي وُصفت بـ”أيقونة الشرق”، إلى جانب الملصق الرسمي الخاص بليلة أنغام التي وُصفت بأنها “صوت مصر” في أمسية وصفت بـ”الاستثنائية”.

كما نُشر بوستر منفرد يجمع مطرف المطرف وفرقة ميامي، حمل تعليق: “جاهزين؟”، في إشارة إلى الحماس الجماهيري المنتظر.

أنشطة فنية موازية للنجوم المشاركين

تستعد الفنانة أنغام أيضًا لإحياء حفل ضخم في 16 مايو 2025 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أما النجمة أصالة، فقد أحيت مؤخرًا حفلاً كبيرًا في 2 مايو بمدينة أوبرهاوزن – ألمانيا، في إطار جولتها الفنية الأوروبية.

ويحيي الفنان تامر عاشور حفلًا جديدًا في دبي أوبرا يوم 16 مايو، في حين يواصل الفنان تامر حسني تحضيراته لعرض فيلمه السينمائي الجديد “ريستارت”، الذي يشاركه بطولته كل من: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وميمي جمال، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض.