أمينة خليل تتألق في افتتاح مهرجان كان.. إطلالة راقية على السجادة الحمراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت النجمة المصرية أمينة خليل الأنظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، حيث شاركت في حفل افتتاح الدورة الثامنة والسبعين، الذي أقيم وسط حضور عالمي كبير لنجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وظهرت أمينة بإطلالة أنثوية راقية، حيث تألقت بفستان وردي ناعم تزيّنه لمسات من الريش الفاخر، ما منحها حضورًا لافتًا على الريد كاربت. كما التقطت عدداً من الصور التذكارية داخل أروقة المهرجان، في مشهد يعكس مكانتها البارزة على الساحة الفنية.

مهرجان كان 2025: عودة للرومانسية والهوية الفرنسية

تُقام فعاليات مهرجان كان هذا العام في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار يركّز على العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي. وشهد حفل الافتتاح عودة الممثل الفرنسي لوران لافيت لتقديم الأمسية، بعد تقديمه للدورة عام 2016، ما يعزز الهوية الثقافية للمهرجان.

وقدّمت المغنية الفرنسية ميلين فارمر عرضًا غنائيًا خاصًا، تبعه تكريم أسطوري للنجم روبرت دي نيرو، الذي تسلّم السعفة الذهبية الفخرية من الممثل ليوناردو دي كابريو، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة. كما شارك دي نيرو في ندوة خاصة عقدت في قاعة “ديبوسي روم” بمناسبة مرور 50 عامًا على تتويجه بالسعفة الذهبية كأفضل ممثل.

وافتُتحت الدورة بفيلم فرنسي بعنوان “Partir Un Jour” (ارحل يوماً واحداً) من إخراج أميلي بونا وبطولة جولييت أرمانيه وباستيان بويون، والذي يتناول قصة امرأة تعود إلى بلدتها الأم بعد مرض والدها، ما يغير مجرى حياتها.

نجاح تلفزيوني في رمضان 2025

يُذكر أن أمينة خليل حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2025، من خلال بطولتها لمسلسل “لام شمسية”، وهو عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي. وقدمت فيه شخصية معلمة تكتشف تعرض عدد من طلابها للتنمّر والاعتداء داخل المدرسة، فتبذل جهوداً للدفاع عنهم، وسط أحداث تصاعدية مشوّقة. وشاركها البطولة نخبة من النجوم بينهم: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران.