أحمد حلمي يحتفل بذكرى زواجه من منى زكي بفيديو نادر: “أنا بحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم أحمد حلمي بمرور 23 عامًا على زواجه من الفنانة منى زكي، على طريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بفيديو نادر من حفل زفافهما، ظهر فيه وهو يغني لها أغنية رومانسية من تأليفه، عبّر من خلالها عن حبّه الكبير لها.

وكتب حلمي مع الفيديو تعليقًا مقتضبًا قال فيه: “Happy anniversary”، لترد عليه منى زكي بتعليق عفوي جاء فيه: “happy anniversary.. هوه عدا من أيام كتير شوية”، في إشارة إلى طول سنوات زواجهما.

أحمد حلمي يُغني لمنى زكي: “أنا بحبك يا منى”

تضمّن الفيديو مقطعًا غنائيًا قدمه حلمي في الحفل بصوته قائلاً: “اسمع حكايتي لما ابتديت أحبها من كام سنة، وفضلت حاير بدور على الحب وعلى الهنا، واتقابلنا، أنا قلبي داب من الدندنة، وقال أنا بحبك يا منى، وهنبقى جوز كناريا وهنبني عشّنا، أنا شاري وهي شارية والعشق عشقنا”.

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا من الجمهور الذي أعاد التفاعل مع قصة حب الثنائي الأشهر في الوسط الفني.

زواج استمر لـ23 عامًا

تزوّج أحمد حلمي ومنى زكي في مايو من عام 2002، ورُزقا بثلاثة أبناء هم: لي لي، سليم، ويونس. وتُعدّ علاقتهما من أنجح العلاقات في الوسط الفني العربي، حيث تميّزت بالخصوصية والاحترام المتبادل بعيدًا عن ضجيج الإعلام، على الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما.

ورغم زواجهما الطويل، لم يجمعهما عمل فني مشترك كبطلين بعد الزواج، واقتصر ظهورهما معًا على ثلاثة أفلام فقط قبل الزواج، وهي: “عمر 2000″، “ليه خلتني أحبك”، و”سهر الليالي”.

مصادفة الميلاد تجمعهما أيضًا

ومن المفارقات الطريفة التي تجمع الثنائي، أنهما يشتركان في نفس تاريخ الميلاد، حيث وُلدا معًا في يوم 18 نوفمبر، وهو ما كشفت عنه منى زكي خلال استضافتها في برنامج سهرانين، حيث قالت إنها في البداية ظنت أن حلمي يمزح معها حين أخبرها أن عيد ميلاده يصادف عيد ميلادها نفسه.

وأضافت مازحة: “للأسف عيد ميلادنا في نفس اليوم، ودي حاجة مش ظريفة أوي، لأن اليوم بيبقى محسوب على أحمد مش عليّ، وبعد سنين طويلة بتحس إن عيد ميلادك اختفى”.

قصة حب بدأت قبل أكثر من عقدين، ولا تزال حتى اليوم مصدر إلهام لجمهورهما، تؤكد أن الشهرة والنجومية لا تمنع من الحفاظ على علاقة قائمة على الحب والدعم والمودة.