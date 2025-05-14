“جسدي ينهار”.. توم هاردي يثير الجدل باعترافات صادمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح مؤثر كشف عن الوجه الخفي لصناعة السينما، تحدّث النجم البريطاني توم هاردي (47 عامًا) عن معاناته الجسدية جرّاء الأدوار البدنية الشاقة التي أدّاها طوال مسيرته الفنية، مؤكدًا أن جسده بدأ “ينهار”، ما أثار قلق جمهوره حول مستقبله المهني.

وفي مقابلة صحفية مع مجلة Esquire، قال هاردي: “أخشى أن أجسادنا تدفع ثمن الفن”، في إشارة مباشرة إلى الإصابات الخطيرة التي تعرّض لها أثناء تصوير أفلام مثل Mad Max وVenom، والتي شملت انزلاقًا غضروفيًا وتمزقًا في أربطة الركبة.

وأشار الممثل الشهير إلى أنه منفتح على الحلول الطبية غير التقليدية لمعالجة حالته الصحية المتدهورة، موضحًا: “إذا وصل الأمر إلى حد استخدام الخلايا الجذعية وكان هذا هو الخيار الأنسب، فسأتبع النصائح الطبية”، لافتًا إلى أنه لا يزال يبحث عن تفسير لتفاقم إصاباته على الرغم من التزامه بالعلاجات والتمارين التأهيلية.

هذه التصريحات أثارت موجة من القلق بين متابعيه، حيث أبدى عدد كبير من جمهوره تخوفهم من احتمال اتخاذه قرارًا بالاعتزال المبكر حفاظًا على صحته.

توم هاردي في Venom: قوة خارقة وثمن باهظ

اشتهر هاردي عالميًا بعد تأديته شخصية “إيدي بروك” في فيلم Venom الذي صدر عام 2018، حيث قدّم دورًا معقدًا يجمع بين القوة الخارقة والصراع الداخلي. وشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: ميشيل ويليامز، وودي هارلسون، جيني سليت، وريد سكوت، ومن إخراج روبن فلايشر وتأليف مجموعة من كتّاب مارفل.

تدور أحداث الفيلم حول صحفي يُدعى “إيدي بروك” يتحوّل إلى كائن خارق للطبيعة بعد تعرّضه لهجوم من كائن فضائي يندمج بجسده، ليمنحه قدرات هائلة، ويخوض صراعًا مع قوى شريرة تسعى للسيطرة على الكوكب، في واحدة من أكثر الشخصيات غموضًا وتعقيدًا في عالم مارفل السينمائي.

يُعد توم هاردي من أبرز الممثلين في جيله، وقد تميّز بأداء أدوار تتطلّب مجهودًا جسديًا مكثفًا، ما جعله رمزًا للالتزام الفني… ولكن بثمن شخصي بدأ يظهر بوضوح مع مرور السنوات.