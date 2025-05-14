ياسمين عبد العزيز تحت النار.. “الغمز بقى لا إرادي” يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الإعلامي والشاعر الغنائي الشهير عمر بطيشة، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، انتقادًا واضحًا لأداء النجمة ياسمين عبد العزيز في الإعلانات التلفزيونية، معتبرًا أن أسلوبها بات مبالغًا فيه.

وكتب بطيشة عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “الممثلة ياسمين عبد العزيز، من كتر الغمز في الإعلانات، بقى الغمز عندها حركة عصبية لا إرادية دائمة”، في إشارة إلى أسلوبها التمثيلي المتكرر في الإعلانات الأخيرة.

وقد أثار المنشور تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت التعليقات بين من وافق بطيشة الرأي واعتبر أن أسلوب ياسمين في الإعلانات يحتاج إلى تجديد، ومن دافع عنها ورأى أنها تستحق لقب “ملكة الإعلانات” في الوقت الحالي.

في سياق آخر، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أكرم حسني، والذي يجسد شخصية زوجها ضمن أحداث الفيلم.

وتُجرى حاليًا عمليات التصوير في منطقة الحزام الأخضر داخل أحد ديكورات العمل، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع تقريبًا. ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، فيما يتولى الإخراج معتز التوني، بديلاً للمخرج خالد جلال، وهو من تأليف شريف الليثي.