“ابن النادي”.. أحمد فهمي يدخل عالم الدراما الرياضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض النجم أحمد فهمي تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل عنوان “ابن النادي”، حيث بدأ الترويج للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، من خلال صورة ظهر فيها وهو ممسك بسيناريو المسلسل، ما أثار تفاعل جمهوره وتشويقهم.

قالب درامي رياضي

وبحسب التعليق المرفق بالصورة، يتّضح أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الرياضية ويتناول عالم كرة القدم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحبكة أو الشخصيات. واكتفى فهمي بالقول: “أحمد فهمي وكورة.. مسلسل أسطوري في انتظاركم. من أعمال شاهد الأصلية.. قريباً على شاهد.”

ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل خلال الفترة القريبة المقبلة على منصة شاهد، ليكون إضافة جديدة لأعمال أحمد فهمي في الدراما بعد سلسلة من النجاحات السينمائية والتلفزيونية.

فيلم “أحمد وأحمد” يجمعه بالسقا للمرة الأولى

على جانب آخر، يترقّب أحمد فهمي طرح فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” في دور العرض السينمائي، والذي يجمعه للمرة الأولى مع النجم أحمد السقا في بطولة مشتركة.

ينتمي الفيلم إلى فئة الأكشن الكوميدي، ويجسد فيه السقا شخصية خال أحمد فهمي، بينما يظهر فهمي بدور مهندس ديكور يعيش مع خاله سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات والأزمات المتتالية.

الفيلم من تأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي، تحت إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ويشارك في البطولة إلى جانب السقا وفهمي كل من: جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أوس أوس وإبراهيم حجاج.

ويُعد هذا الفيلم أول تعاون مشترك بين فهمي والسقا في عمل بطولي مباشر، بعد أن جمعتهما سابقًا لقطات كضيوف شرف في أعمال متفرقة، أبرزها مشاركة السقا في سمير وشهير وبهير، وظهور فهمي في مسلسل جولة أخيرة.