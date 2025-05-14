جيرار دوبارديو يُدان بالاعتداء الجنسي.. والسجن مع وقف التنفيذ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ بحق الممثل الفرنسي الشهير جيرار دوبارديو، في قضية اعتداء جنسي على امرأتين أثناء تصوير فيلم عام 2021.

وغاب دوبارديو (76 عاماً) عن جلسة النطق بالحكم، حيث مثّله وكيله القانوني، فيما أدانته المحكمة بالاعتداء جنسياً على مصممة ديكور فيلم Les Volets verts، أميلي، البالغة اليوم 54 عاماً، وعلى مساعدة المخرج سارة (اسم مستعار)، البالغة 34 عاماً حالياً.

كما قضت المحكمة بحرمان دوبارديو من الأهلية الانتخابية لمدة عامين، بالإضافة إلى إدراج اسمه في السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة.

يُعد هذا الحكم تطوراً لافتاً في مسار القضايا القضائية التي واجهها الممثل الفرنسي في السنوات الأخيرة، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفنية والإعلامية في فرنسا وخارجها.