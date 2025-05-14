أحمد حلمي يفاجىء منى زكي بفيديو نادر في ذكرى زواجهما

إحتفل الممثّل المصريّ، أحمد حلمي، بذكرى زواجه من الممثّلة منى زكي، إذ قدّم لجمهوره عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو مميّزًا من حفل زفافهما في العام ٢٠٠٢.

ظهر “حلمي” في الفيديو وهو يغنّي لزوجته أمام الحاضرين، وسط أجواء من السّعادة والبهجة، مقدّمًا أغنية عبّر فيها عن مشاعره تجاهها، كما تضمّنت الأغنية اسمه واسمها وأظهرت كلماتها مدى الحُبّ الّذي يكنّه لها.

من جانبها، تفاعلت منى زكي، مع الفيديو، ضمن خاصّيّة التّعليقات وكتبت:” “happy anniversary”..هوّه عدا من أيّام كتير شويّة”.

يُذكر أنّ أحمد حلمي ومنى زكي هما من أبرز الثّنائيّات في الوسط الفنّيّ، إذ إنّ زيجتهما مستمرّة منذ ثلاثة وعشرين عامًا ولدَيهما ثلاثة أبناء هم لي لي وسليم ويونس.