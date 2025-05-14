بالصور- كيم كردشيان تدخل المحكمة في باريس باللون الاسود بعد عمليّة سطو غيّرت حياتها في عام ٢٠١٦

باللون الأسود الكامل، وصلت كيم كردشيان إلى المحكمة في باريس لتخضع للمحاكمة ضد الرجال المتّهمين بسرقتها تحت تهديد السلاح في عام ٢٠١٦، وهو الحدث الذي أعاد تشكيل حياتها وأعاد تعريف أمن المشاهير في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها المهاجمين المزعومين منذ تلك الليلة، عندما توّسلت من أجل حياتها بينما قام رجال ملثّمون بربطها برباطات بلاستيكية وسرقوا مجوهرات بقيمة تزيد عن ستة ملايين دولار اميركي.

ومن المتوقّع أن يكون ظهور كردشيان محور الاهتمام العاطفي في المحاكمة التي استحوذت على اهتمام فرنسا، حيث يطلق على المشتبه بهم – ومعظمهم في الستينيات والسبعينيات من العمر – لقب “الصوص الأجداد”.

وتقول السلطات إنها تعقّبت المجموعة عبر منشوراتها على موقع إنستغرام. واعترف اثنان من المتّهمين بتواجدهما في مكان الحادث.

ويقول محاموها إنها مستعدة لمواجهة من اعتدوا عليها بكل كرامة.

وفي وقت سابق، قالت سيمون هاروش صديقة طفولة كردشيان ومصممة أزيائها آنذاك للمحكمة إنها سمعت النجمة تتوسل من أجل حياتها أثناء عملية السرقة التي غيرت الطريقة التي ينظر بها العالم إلى الشهرة في العصر الرقمي. وقالت إنها سمعت كردشيان تصرخ في حالة من الرعب: “لدي أطفال وأحتاج إلى أن أعيش”. هذا ما كانت تقوله باستمرار: “خذ كل شيء. أنا بحاجة إلى أن أعيش”.

ومن المقرر أن تواجه كيم كردشيان، عشر رجال متهمين بتدبير عملية السرقة – وهي الجريمة التي هزّت عالم الموضة وأعادت تعريف مخاطر الظهور والشهرة في عصر إنستغرام.

ومن المتوقع أن تروي كردشيان في شهادتها كيف طلب المهاجمون منها خاتمها وتركوها خائفة من أنها لن ترى أطفالها مرة أخرى.

تم توجيه الاتهامات في البداية إلى اثني عشر مشتبهاً بهم. لقد مات واحد. وتم إعفاء آخر بسبب المرض. معظم أفراد العصابة في الستينيات والسبعينيات من العمر – ويطلق عليهم لقب “الأجداد اللصوص” – وتصفهم السلطات بأنهم عصابة إجرامية مخضرمة ومنسقة.