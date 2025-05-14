شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تُبرز إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محركات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية، بسبب اطلالتها اللافتة التي ظهرت بها خلال حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائى الدولى أمس الثلاثاء، حيث أطلت كالأميرات مرتدية فستانا ناصعا طويلا لونه أبيض مكشوف من الكتف أظهر أنوثتها وجمالها.

وأبرزت نادين نسيب نجيم اطلالتها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 78، حيث نشرت الصور على حسابها بموقع انستجرام، كما نشرت نادين أيضاً جلسة تصوير خضعت لها قبل انطلاق حفل الافتتاح والتي كشفت فيها عن هذه الإطلالة قبل ذهابها إلى الحفل ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.



نادين نسيب نجيم فى جلسة تصوير قبل حفل افتتاح مهرجان كان



نادين نسيب نجيم فى جلسة تصوير قبل حفل افتتاح مهرجان كان



نادين نجيم فى جلسة تصوير قبل حفل افتتاح مهرجان كان