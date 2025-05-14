شكرا لقرائتكم خبر عن ساهم في تطوير السينما وقدم أعمال مميزة.. ذكرى رحيل أنور وجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل النجم أنور وجدى الذى رحل عن عالمنا يوم 14 مايو1955، ورغم رحيله إلا أنه ترك إرثًا فنيًا كبيرًا بموهبته الكبيرة، الذى صنف بسببها كواحد من أهم فناني في تاريخ السينما المصرية.

وشارك أنور وجدى فى 70 فيلمًا جعلته من أهم الفنانين الذين مروا على السينما، كما أنتجت شركته الذى أسسها بفترة الأربعينيات من القرن الماضى نحو 20 فيلمًا اعتبرها النقاد بمثابة علامات سينمائية ساهمت في تطوير السينما المصرية والعربية.

اشتهر أنور وجدي ببصمته الكبيرة مع كل عمل، سواء مع الفنانين الذى قدمهم للشاشة، كما اشتهر بتكوين أحد أهم ثنائيات السينما المصرية عبر التاريخ، مع زوجته ليلى مراد، فقد كان معروف بالذكاء الشديد، الذى يسبق عصره، فعلى سبيل المثال استغل ثنائيته مع ليلى مراد بعد قصة حب لا يزال يحكي عنها إلى الآن،

وبعدما كانت زيجتهما من أشهر الزيجات الفنية بعدما طلب وجدى يدها أثناء قيامهما ببطولة فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وأعلن نبأ الزواج بعد مشهد زفة للعروسين فى نهاية الفيلم واستمر زواجهما سبع سنوات شاركا طوال فترة الزواج بمجموعة أفلام جعلت منهما ثنائيا مميزا لدى الجمهور إلى أن تم الطلاق بعد الانفصال فنياً.

شركة الأفلام المتحدة للإنتاج والتوزيع السنيمائى التى أسسها عام 1945 قدم من خلالها 20 فيلما أشهرها قلبى دليلى عام 1947، وعنبر عام 1948، وغزل البنات عام 1949،كما قدم أيضا الطفلة المعجزة فيروز فى ثلاثة أفلام من إنتاجه وهم ياسمين وفيروز هانم ودهب، ويعد أنور وجدى الممثل الوحيد الذى مثل مع ثلاثة من أهم نجوم الغناء وهن أم كلثوم، وأسمهان، وليلى مراد.