حسين فهمي يكشف لسيدتي ارتباط مهرجان القاهرة بمهرجان كان السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 11:53 صباحاً - التقت الخليج 365 بالفنان حسين فهمي على هامش تواجده في مدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي. أكد حسين فهمي خلال لقائه أن مهرجان كان واحداً من أهم المهرجانات العالمية، ويهتم مهرجان القاهرة التواجد دائماً في هذا المهرجان، لوجود علاقة وطيده بينهما، وذلك لأن مهرجان القاهرة جزء من المهرجانات الدولية.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

مشاركة الأفلام المصرية في كان

فسر حسين فهمي السبب وراء غياب مشاركة الأفلام المصرية عن المشاركة في المسابقة الرسمية في مهرجان كان، وأكد أن الإنتاج المصري كان في فترة من الفترات إنتاج تجاري وكان لا يلقى قبول في المهرجانات الدولية، لكن خلال هذه الفترة تحسن الوضع بشكلٍ كبير وأصبح يتواجد مخرجين وكتاب سيناريو وممثلين قادرين على النهوض بالأعمال مجدداً.

سيتواجد حسين فهمي خلال هذه الدورة في أكثر من جلسة نقاشية، ستكون واحدة منهم حول علاقة مصر بهوليوود، وأكد حسين أنه درس سينما في أمريكا، وبعد التخرج أجرى دراسات عليا في الفن وعمل لفترة في هوليوود في صناعة الأفلام القصيرة والوثائقية والإعلانات، مما جعله على دراية بطريقة صناعة الأعمال الفنية هناك.

أشار حسين فهمي خلال اللقاء أن بداية السينما المصرية كانت بالتزامن مع بداية السينما العالمية مما يعطيها طابع تاريخي مميز وفخم.

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أبرز نجوم حفل الافتتاح

يُشار إلى أنه أُقيم ليلة أمس حفل افتتاح المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما العالميةK وجاء في مُقدمة الحضور كلٌ من فاليري بيرين، المخرج الفرنسي كلود لولوش، المؤثرة في دبي فرحانة بودي، المخرج السينمائي والمنتج وكاتب السيناريو ومحرر الأفلام الياباني هيروكازو كوري إيدا، الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا، الممثلة الأمريكية جوليا غارنر، الممثلة والمغنية والمخرجة وعارضة الأزياء الفرنسية المولودة في الولايات المتحدة أرييل دومباسل، عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الممثلة والمخرجة الفرنسية جيرالدين ناكاش.

وأيضًا الممثلة الفرنسية فريدريك بل، المؤثرة الألمانية كارولين داور، الممثل والمنتج السينمائي الإيطالي بيرفرانشيسكو فافينو، الممثلة الإيطالية آنا فيرزيتي، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المخرج كلود ليلوش، أورفاشي راوتيلا والذين حرصوا على إلتقاط العديد من الصور ولقاء الصحفيين على السجادة الحمراء.

كل هؤلاء بجانب رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان جولييت بينوش، وأعضاء لجنة التحكيم وهم الممثلة الأمريكية هالي بيري، الممثل الأمريكي جيرمي سترونغ، الممثلة الإيطالية ألبا رورواشر، المخرجة الهندية بايال كاباديا، المخرج المكسيكي كارلوس ريغاداس، المخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو، المخرج الكونغولي ديودو حمادي، والكاتبة الفرنسية ليلى سليماني.

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