محمد عبد الرحمن "توتا": بريستيج تجربة إبداعية مختلفة.. وإضحاك الجمهور يتطلب ذكاء ووعياً فنياً "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 11:53 صباحاً - كشف الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بلقب "توتا"، عن تفاصيل تجربته الجديدة في عالم الدراما التلفزيونية، بعدما شارك في مسلسل "بريستيج" الذي يعرض الآن على إحدى المنصات الرقمية، في عمل غير معتاد من يمزج الكوميديا، الرعب، الغموض، والجريمة، في تجربة وصفها بأنها تمثل تحدياً خاصاً له، لا سيّما مع طبيعة العمل القصير الذي يمتد إلى ثماني حلقات فقط.

تجربة بريستيج

وقال محمد عبدالرحمن "لكاميرا "الخليج 365" إن العمل يمثل له مساحة جديدة من الإبداع، وإن المسلسل مختلف تماماً عن أي عمل قدمه من قبل، سواء من حيث الفكرة أو المعالجة، حتى تصنيف "كوميدي رعب" فهو جديد عليه كممثل، وربما على الجمهور أيضاً، وإنه يحب أن يتعامل مع أي عمل وكأنه من الجمهور، وهذا ما جذبه لهذه التجربة.

وعن طبيعة دوره في مسلسل "بريستيج"، يقول "عبد الرحمن" إنه يجسد في العمل شخصية مدير كافيه، قريب جداً من الزبائن، ومع تصاعد الأحداث؛ نكتشف طبقات متعددة من العلاقات والمواقف التي تظهر الكثير من سوء الفهم والتناقضات، فالقصة تحمل أبعاداً كوميدية، ولكنها تمتزج أيضاً بجو من الغموض والجريمة، وهو ما يضيف تحدياً على الأداء الكوميدي.

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فلسفة الضحك

يشدد "عبد الرحمن" على أن الكوميديا من أصعب أنواع التمثيل، وقال إن إضحاك الجمهور ليس بالأمر السهل، لأن الضحكة لا تُجبر، بل يجب أن تصل إلى القلب بصدق، كما أن الجمهور المصري بطبيعته ذو حس فكاهي راقٍ، وهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، ولهذا يجب أن يكون الممثل يقظاً حاضر الذهن، ومدركاً لتوقيت الإفيه والرد".

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وعن مساحة الارتجال في الأعمال الكوميدية، يقول "عبد الرحمن": "أحياناً نرتجل أثناء البروفات، لكن كل شيء يتم باتفاق مسبق، فهناك ما أسميه "شيطان الضحك"، ذلك الذي يوسوس للممثل بالإفيهات، لكن الكوميديان المحترف هو من يعرف متى يتركه ومتى يوقفه؟ فالسيطرة على هذا الشيطان تتطلب وعياً بالموقف وبالسياق الدرامي".

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علاقته بالطعام

وتحدث "توتا" عن علاقته بالطعام بأسلوب فكاهي، قائلاً إن عندما يدخل أي مطعم، يطلب الطعام مباشرة، وإنه لا يؤمن بالمقبلات ولا الشوربة، لأنها تشبعه قبل أن يبدأ الأكل فعلاً، مضيفاً: "لا أعرف كيف أختار بين الأرز والمكرونة، فأطلب كل شيء دفعة واحدة!".

وعن الوجبات التي يفضلها، قال إنه يميل للمطبخ الشرقي، ويحب المحاشي، البط، الحمام، والإوز بشكل خاص، لكن لديه مكانة خاصة أيضاً للطعام الإيطالي، وله معزّة خاصة لديه.

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