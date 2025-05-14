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نهى نبيل تُحرج زوجها بهذا التصرف

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نهى نبيل تُحرج زوجها بهذا التصرف

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي نهى نبيل عن موقف حصل بينها وبين زوجها، قائلة: "لما كنا في أمريكا كان زوجي عنده امتحان ومسكين جالس الفجر يذاكر لحاله وقافل على نفسه الباب، وأنا أسمعه يهمس واستخف وادخل عليه واقول له طلع الجوال انت تكلم أحد".


على صعيد آخر أكدت نهى نبيل مؤخرا إنتقالها للعيش في العاصمة الرياض بشكل رسمي، بعد سحب الجنسية الكويتية منها.
وقد ظهرت نهى نبيل في مقطع فيديو، وهي تتحدث إلى محمد الدريم، وتقدم له الشكر على مساعدته في شراء منزل في الرياض، وقالت إنها أصبحت رسمياً من سكان الرياض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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