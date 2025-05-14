ميرنا وليد - بيروت - تحدثت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي نهى نبيل عن موقف حصل بينها وبين زوجها، قائلة: "لما كنا في أمريكا كان زوجي عنده امتحان ومسكين جالس الفجر يذاكر لحاله وقافل على نفسه الباب، وأنا أسمعه يهمس واستخف وادخل عليه واقول له طلع الجوال انت تكلم أحد".
على صعيد آخر أكدت نهى نبيل مؤخرا إنتقالها للعيش في العاصمة السعودية الرياض بشكل رسمي، بعد سحب الجنسية الكويتية منها.
وقد ظهرت نهى نبيل في مقطع فيديو، وهي تتحدث إلى محمد الدريم، وتقدم له الشكر على مساعدته في شراء منزل في الرياض، وقالت إنها أصبحت رسمياً من سكان الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر نهى نبيل تُحرج زوجها بهذا التصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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