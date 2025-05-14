نجوم غيّروا أسماءهم لتجنّب التشابه مع مشاهير آخرين

ميرنا وليد - بيروت - قد تصادف شخصًا يحمل اسمك ولقبك من دون أي صلة قرابة، هذه المسألة شكّلت تحديًا حقيقيًا لعدد من المشاهير، فاضطروا إلى تغيير أسمائهم أو ألقابهم، إما لرغبة شخصية أو لتفادي الخلط مع شخصيات معروفة أخرى.

إليكم أبرز هؤلاء:

كاتي بيري وكيت هدسون

اعتمدت النجمة العالمية كاتي بيري، واسمها الحقيقي كاثرين هدسون، على اسم عائلة والدتها قبل الزواج لتفادي الخلط بينها وبين الممثلة الشهيرة كيت هدسون.

وعلقت بيري عام 2017 حول هذا الموضوع: "ابتكرت شخصية تُدعى كاتي بيري لأحمي نفسي. لم أُرد أن أكون كاثرين هدسون اذ كان الأمر مخيفًا جدًا بالنسبة لي، لذا قررت أن أكون شخصًا آخر." ورغم ذلك، عبّرت عن رغبتها في أن تكون صديقة لكيت هدسون.

مايكل بي. جوردان ومايكل جوردان

الممثل مايكل بي. جوردان سُمي على اسم والده مايكل أ. جوردان، لكنه كان دائمًا يُقارن بلاعب كرة السلة الأسطوري مايكل جوردان.

زفي مقابلة عام 2018 قال: "كان اسمي دائمًا محل سخرية لأنني لست مايكل جوردان الحقيقي. هذا دفعني لأثبت نفسي، وأن أترك بصمتي الخاصة في هذا العالم." اليوم، بعد اعتزال لاعب السلة، يلمع نجم مايكل بي. جوردان في السينما، وآخر أعماله فيلم "Sinners".

ألبرت أينشتاين وألبرت بروكس

الممثل الكوميدي ألبرت بروكس وُلد باسم ألبرت أينشتاين، تيمنًا بالعالم الشهير. وعن سبب تسميته، قال ممازحًا في برنامج عام 2024: "سألتُ مرارًا عن السبب، ولم أحصل إلا على إجابة: 'اسأل والدك'، أو 'اسأل والدتك'. لم يخبرني أحد!"

مايكل كيتون ومايكل دوغلاس

الممثل مايكل كيتون وُلد باسم مايكل دوغلاس، لكنه اضطر لتغييره بسبب قواعد نقابة ممثلي الشاشة (SAG)، التي لا تسمح بتكرار الأسماء. فاختار "كيتون" كاسم فني وأكمل مسيرته بنجاح.

مارك ل. والبيرغ ومارك والبيرغ

مارك ل. والبيرغ، مقدم برامج شهير مثل "Antiques Roadshow" و"Temptation Island"، يحمل اسمًا قريبًا من الممثل مارك والبيرغ.

وفي سيرته الذاتية يوضح بفكاهة: "أنا مقدم البرامج، لست الممثل الذي يأكل الهامبرغر."