بعد منعها من الغناء في مصر.. ما مصير مشاركة هيفا وهبي في فيلم "مملكة"؟

ميرنا وليد - بيروت - تواجه الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مصيرا مجهولا في فيلمها "مملكة" الذي من المتوقع ان تلعب بطولته الى جانب الممثل المصري مصطفى شعبان الذي يعود إلى السينما بعد غياب طويل وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج عبد الوهاب السيد.

لكن مشاركة هيفا وهبي في هذا العمل تواجه عائقًا قانونيًا، بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من مزاولة الغناء داخل مصر، في 5 كانون الاول/يناير 2025.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار تم تعميمه على النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية) التزامًا ببروتوكول التعاون بينها، والذي يقضي بضرورة احترام أي قرار يصدر عن أي منها، بما يشمل منع التصاريح الفنية بمختلف أنواعها.

بدوره، قال الممثل المصري منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة ليست طرفًا في التحقيق، لكنها ملزمة بقرار النقابة المختصة، موضحًا: "نحن نأمل أن تُحل هذه الأزمة قريبًا، حتى تعود الأمور إلى نصابها ويستأنف العمل الفني دون معوقات".

من ناحية أخرى، تنتظر هيفا وهبي عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، حيث تؤدي دور شابة لبنانية تنتقل للعيش في مصر، وتواجه تحديات اجتماعية، ويشاركها البطولة كل من بيومي فؤاد، ومحمود الليثي، وكريم عفيفي، ونانسي صلاح، وتوني ماهر، وسامي مغاوري، ومحمد الكيلاني. الفيلم من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.