"بامبي" في "ِشراب التوت" بأول رد على عدم حضورها حفل العمل

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو المعروفة بـ "بامبي" في مسلسل "شراب التوت" على جدل عدم تواجدها في حفل الـ 100 حلقة للعمل، مشيرة الى انه لم يصلها دعوة للحضور، قائلة: "لم يعزمونني على حفل 100 حلقة لذلك لم أذهب وبالنسبة لي مسلسل شراب التوت دفتر قمت بإغلاقه".



وكانت انتشرت صورة للممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو، المعروفة بـ "بامبي"، من وداعها لفريق مسلسل "شراب التوت"، وذلك برفقة "نورسما، ميري، ودوغا"، في حين غابت "نيلاي" عن الصورة، ما يعزز حقيقة الخبر الذي انتشر بأن دور "بامبي" لم ينتهِ كما قيل مؤخراً، إلا أنه تم طردها من المسلسل، بسبب خلافها مع فايزة جيفيليك الشهيرة بـ"نيلاي"، والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.