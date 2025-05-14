مصمم زيندايا يفاجئ الجمهور: “لن تروا فستان زفافها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعرف النجمة العالمية زيندايا بإطلالاتها المتألقة والمتميّزة على السجادة الحمراء، لكن يبدو أن جمهورها لن يحظى بفرصة مشاهدة أهم إطلالة في حياتها، وهي فستان زفافها من النجم توم هولاند.

فقد صرّح مصمم الأزياء الشهير لو روتش، في حديث مع مجلة Complex، أن الزفاف المنتظر سيتم بعيداً عن الأضواء، مؤكداً أن “النجمة العالمية وحبيبها يحرصان بشدة على الحفاظ على خصوصية علاقتهما، ولن يكون هناك أي تغطية إعلامية أو صور من الحفل”.

وأوضح روتش أن المدعوّين سيحترمون خصوصية الحدث بشكل صارم، مضيفاً أن “فستان الزفاف سيكون رائعاً بكل التفاصيل التي تعكس شخصية زيندايا الفريدة، لكنه سيبقى سرياً ولن يراه أحد”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيشارك في تصميم الفستان، أكّد روتش أنه سيقوم بذلك بالفعل، رغم أن موعد الزفاف لا يزال بعيداً، مرجّحاً أن يتم في عام 2026.

يُذكر أن زيندايا وتوم هولاند ارتبطا عاطفياً بعد مشاركتهما في سلسلة أفلام “سبايدرمان”، حيث جسّدت زيندايا شخصية “إم جي” في حين أدى هولاند دور “بيتر باركر”. وفي سبتمبر 2021، أكّد الثنائي علاقتهما، قبل أن يُعلنا خطوبتهما رسميًا لاحقًا.