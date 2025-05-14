شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة الحرير يجمع أسماء أبو اليزيد وكريم محمود عبد العزيز للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع مسلسل مملكة الحرير بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، عن عرضه خلال الفترة المقبلة، من إخراج بيتر ميمى، حيث كان قد أهدى بيتر ميمى المسلسل إلى روح المنتج فتحى إسماعيل، إذ كان شريكا أساسيا فى العمل قبل وفاته.

ويعد مسلسل مملكة الحرير بمثابة التعاون الثالث الذى يجمع بين كريم محمود عبد العزيز أسماء أبو اليزيد، حيث تعاونا في مسلسل هوجان عام 2019 وشارك في بطولة العمل كل من ميرنا نور الدين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، أوس أوس، وآخرون، إخراج شيرين عادل، كما تعاونا في فيمل موسى 2021 وشارك في بطولته كل من إياد نصار وسارة الشامى، وعدد كبير من الفنانين، وإخراج بيتر ميمى.



كريم واسماء

مسلسل "مملكة الحرير" مكون من 10 حلقات ويشارك في بطولته بجانب كريم محمود عبدالعزيز، كل من: الفنانة أسماء أبو اليزيد، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، الفنان أحمد غزي، الفنانة سارة التونسي، والفنان وليد فواز، الفنان يوسف عمر، وغيرهم، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

وعرض لكريم محمود عبد العزيز مؤخرا في السينمات، فيلم "الهنا اللى أنا فيه" ويشاركه في البطولة كل من: دينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى أنا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.