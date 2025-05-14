أحمد حلمي يحتفل بذكرى زواجه من منى زكي بمقطع فيديو نادر من حفل زفافهما

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد حلمي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو نادر من حفل زفافه على الممثلة المصرية منى زكي، وذلك احتفالا بذكرى زواجهما الـ22.



وفاجأ حلمي متابعيه بنشر مقطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيه وهو يغني لمنى بطريقة كوميدية طريفة خلال الحفل، وأرفقه بتعليق كتب فيه: " ذكرى سنوية سعيدة".

ومن جانبها، علقت منى على منشور حلمي قائلة: "ذكرى سنوية سعيدة.. هوه عدّى من أيام كتير شوية".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور حلمي، وأعربوا عن إعجابهم بطرافة حلمي وعفويته ومشاعره الدافئة في هذا اليوم المميز.