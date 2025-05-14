ميرنا وليد - بيروت - أثار انتشار شائعة وفاة الفنان جورج وسوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق والبلبلة بين جمهوره ومحبيه.
وفي هذا السياق، تواصلت جريدة «الوطن» مع مصدر مقرّب من سلطان الطرب، الذي نفى بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله، مؤكّدًا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة ويقضي وقته حاليًا بمتابعة أحد المسلسلات، من دون أن يكون على علم بالشائعة المنتشرة.
وأشار المصدر إلى أن جورج وسوف يستعد في الوقت الراهن لانطلاق جولته الفنية الأوروبية، التي تتضمن حفلين في ألمانيا والسويد على أن يعود لاحقًا إلى لبنان لإحياء حفل غنائي مشترك مع الفنان آدم .
كانت هذه تفاصيل خبر قلق بين محبي جورج وسوف بعد شائعة وفاته وهذا وضعه الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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