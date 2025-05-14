ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيدييو من إحدى حفلات الفنان اللبناني مروان خوري، والذي أثار تفاعلا واسعا.

وظهر في مقطع الفيديو، إحدى معجبات مروان التي فقدت وعيها خلال الحفل، وأثناء نقلها للخارج، ظهر مروان خوري بحالة "صدمة" من الموقف، إذ توقف عن الغناء للحظات وأعرب عن استغرابه مما حصل.

وعلى صعيد آخر، كان مروان خوري قد قدم التعزية بوفاة زوج زميلته الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الدكتور وليد مصطفى، بالرغم من وجود خلاف بين الفنانين.

وكتب مروان خوري عبر حسابه الخاص: "عزائي العميق إلى الفنانة كارول سماحة لخسارتها الكبيرة بفقدان زوجها الدكتور وليد مصطفى الرجل والزوج الاستثنائي ! رحمه الله ومنحكم الصبر والإيمان".

كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل مروان خوري على فقدان شابة الوعي في حفله تحدث ضجة واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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