ابنا شاكيرا يقتحمان عالم الفن رسمياً ويقدمان أول عرض موسيقي لهما - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - من الطبيعي أن تكون التوقعات مرتفعة عندما تكون والدتك نجمة بوب عالمية مثل شاكيرا، المعروفة بإيقاعها الساحر وموهبتها الفريدة.

ومع ذلك، أثبت ميلان (11 عامًا) وساشا (9 أعوام)، ابنا شاكيرا، أنهما لا يخشيان الأضواء، بل تألقا بكل ثقة وسلاسة في أول ظهور موسيقي لهما، حيث قدّما عرضًا أذهل الحضور وأثار إعجاب الجميع.

وجاء هذا الظهور خلال الحفل السنوي لمؤسسة Let It Bea Foundation، الذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تمزج بين الفن والعمل الخيري. ويهدف الحدث إلى إبراز مواهب الأطفال والشباب من عمر 10 إلى 20 عامًا ضمن مبادرة "جيل الفنانين الجدد"، من خلال منحهم فرصة للصعود على خشبة المسرح والتعبير عن طاقاتهم الفنية.

تخلل الحفل مجموعة من العروض اللافتة، لكن اللحظة التي جذبت الأنظار وأثارت تفاعل الجمهور كانت بلا شك أداء ميلان وساشا لأغنيتهما "The One"، حيث صعدا إلى المسرح وأظهرا قدرًا كبيرًا من الاحترافية في الغناء والعزف والحركة.

وقد أبهر الثنائي الحضور من جمهور، وفنانين، وشخصيات بارزة، الذين تفاعلوا بحماس مع أدائهما اللافت. وفي الصف الأمامي، جلست والدتهما شاكيرا تتابع العرض بفخر واعتزاز، وقد رسمت على وجهها ابتسامة الأم الداعمة، من دون أن تتخلى عن أناقتها اللافتة المعتادة كما وتم طرح الاغنية على قناة الجمعية على يوتيوب.