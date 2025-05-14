القبض على محمد غنيم والحكم بسجنه بهذه التهمة الجسيمة

ميرنا وليد - بيروت - ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على الممثل والطبيب المصري محمد غنيم، بهدف تنفيذ حكم قضائي صدر بحقه غيابيًا يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بتهديد طليقته في أعقاب خلافات بينهما.

وتم التحقيق مع المتهم أمام نيابة مصر القديمة تمهيدًا لإعادة محاكمته بعد القاء القبض عليه، على أن يُحتجز داخل قسم شرطة مصر القديمة إلى حين يتم تحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة. وتعود وقائع القضية إلى عام 2022، عندما وجهت النيابة العامة إلى غنيم اتهامات بتهديد طليقته، رانيا نبيل ذكي خليفة، شفهيًا وكتابيًا، عبر وسيطة تُدعى زينب حسن، متوعدًا بارتكاب جريمة قتل بحقها، إضافة إلى تهديده بنشر معلومات تمسّ سمعتها بقصد ابتزازها ماليًا.