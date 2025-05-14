شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة محسن من بائعة قهوة لتصدر مشهد الأغنية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المطربة الشعبية رحمة محسن مواقع التواصل الاجتماعى مرة أخرى، لكن هذه المرة بصورة تروى فصلًا من فصول كفاحها قبل الشهرة، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بفيس بوك صورة قديمة لها وهي تقف أمام عربة الشاي والقهوة التي كانت تعمل بها قبل أن تخطو إلى عالم الفن، مقارنةً بصورة حديثة تجمعها مع النجم أحمد العوضي خلال تصوير أغاني مسلسله الجديد "فهد البطل"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.





لم تكن رحمة محسن معروفة قبل عام 2024، حين أطلقت أولى أغانيها الرسمية "أسند ضهرك وأقعد أتفرج"، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب خلال أسبوعين، وتصدرت تريند الموسيقى، الأغنية التي كتبها محمود العربي ولحنها محمد حريقة، تحولت إلى أنشودة للجمهور العريض، خاصة بعد انتشار مقاطع لها على "تيك توك" تغني فيها في حفلات شعبية قبل الشهرة.

التحول الأبرز في مسيرتها كان مشاركتها في مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025، حيث قدمت عدة أغانٍ ضمن أحداث العمل، وهو ما قربها من نجم الدراما أحمد العوضي، وأشعل تكهنات عن ارتباطهما، لكنها نفت ذلك بقولها: "هو فهد جيله، فقط حبيب قلبي بمعنى الإعجاب بعمله".

علق النقاد على الصورة القديمة لرحمة أمام عربة القهوة بأنها "تختزل مسيرة إصرار"، خاصة أنها اعتمدت على موهبتها دون خلفية فنية أو تعليم متخصص. وكتبت في تعليقها: "اللي فات قديمه تاه.. لكنه علمني إني أقدر أوصل وعلقت أيضا في صورة أخرى الي ملوش قديم ملوش جديد".