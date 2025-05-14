شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة عبد العزيز مخيون فى فيلم الشيطان شاطر مع أحمد عيد وزينة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفنان عبد العزيز مخيون تصوير دوره في فيلم الشيطان شاطر بطولة أحمد عيد وزينة والذى انطلق الشهر الماضى للعرض خلال الفترة المقبلة، ويجسد مخيون خلال أحداث الفيلم شخصية أستاذ جامعة ووالد زينة، وتشهد علاقتهما العديد من المواقف.

فيلم الشيطان شاطر من تأليف لؤى السيد وإخراج عثمان أبو لبن ومدير التصوير أحمد يعقوب، وإنتاج أيمن يوسف ومن بطولة زينة، أحمد عيد، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجى وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث حول صراع الخير والشر فى إطار لايت كوميدى.

يذكر أن عبد العزيز مخيون ينتظر عرض فيلم "الغربان" مع عمرو سعد، والذى تدور أحداثه 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، حيث يتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها من الأحداث المهمة، إذ يقدم منظوراً جديداً حول هذه الحقبة التاريخية من خلال قصة مشوقة تدمج بين الدراما والتاريخ العسكري؟.

أما زينة فتنتظر عرض فيلمها "بنات الباشا" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.