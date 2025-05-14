نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت فاخر

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت نانسي في الفيديو الذي نشرت عبر خاصية الستوري، جالسة برفقة والدتها وأصدقائها على متن يخت فاخر، أثناء تواجدها في هولندا وتحديدا في أمستردام، وذلك بعد احيائها حفل فني مخصص للنساء في يوم الأم.

وبدت نانسي في الفيديو بغاية السعادة بعد أن فاجئتها إحدى صديقاتها باحضارها الكيك احتفالا بعيد ميلاد نانسي.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وحرصوا على توجيه التهنئة للفنانة اللبنانية عيد ميلادها، كما تمنوا لها حياة سعيدة.

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