نادين نسيب نجيم "عروس" مهرجان كان السينمائي بإطلالة استثنائية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بإطلالة ساحرة خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي لعام 2025 ليلة أمس، حيث لفتت الأنظار بأناقتها اللافتة على السجادة الحمراء. الجبل الأسود.. لؤلؤة البلقان التي تسحر الزوّار بجمالها وتنوّعها واختارت نادين لهذه المناسبة فستاناً أبيض طويلاً بطابع ملكي من تصميم المصممة العالمية تمارا رالف. امتاز الفستان بقصّته الناعمة التي انسابَت برقي، وزُيّن بتفاصيل مبتكرة عند الخصر على شكل طيّات هندسية أضافت عليه لمسة عصرية مميزة. أما مكياج نادين فقد استخدمت به مستحضرات علامتها التجارية ولا ننسى القفازين الذين اضافا لمسة درامية على اللوك والشعر الاسود الطويل المنسدل لأسفل ظهرها.

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