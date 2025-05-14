بعد تسع سنوات على نجاح الجزء الأول.. "هيبتا 2" يختتم التصوير

ميرنا وليد - بيروت - بعد تسع سنوات على نجاح الجزء الأول، أسدل صُنّاع فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الستار عن تصوير الجزء الثاني من العمل الدرامي الرومانسي، والمقرر طرحه في صيف 2025.



العمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

يضم الفيلم في جزئه الجديد نخبة من الممثلين أبرزهم منة شلبي، كريم فهمي، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، ليحلّوا مكان طاقم الجزء الأول الذي ضمّ عمرو يوسف وأحمد داود ودينا الشربيني وغيرهم.

"هيبتا 2" يتناول التحولات العاطفية والتجارب الإنسانية من منظور غير تقليدي، مقدّماً رؤية مختلفة للحب وتفاصيله، بأسلوب يُلامس العمق ويُعيد طرح الأسئلة الكبرى حول العلاقات.



