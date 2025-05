في ذكرى وفاته .. فرانك سيناترا صوت لا يموت في ذاكرة الموسيقى العالمية

ميرنا وليد - بيروت - في مثل هذا اليوم، 14 أيار 1998، تحل ذكرى رحيل النجم العالمي فرانك سيناترا، أحد أبرز رموز الموسيقى الأميركية في القرن العشرين، والذي غادر الحياة عام 1998 عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية في مستشفى "سيدرز سيناي" بمدينة لوس أنجلوس.

لقّب سيناترا بـ"عيون زرقاء" و"رئيس المجلس"، وخلّد اسمه في عالم الغناء بأعمال خالدة مثل: "My Way"، و"Strangers in the Night"، و"New York, New York"، التي لا تزال تُعد من أشهر الأغنيات في تاريخ الموسيقى الغربية.

امتدت موهبته إلى عالم التمثيل أيضًا، حيث شارك في أكثر من 60 فيلمًا، أبرزها "From Here to Eternity"، الذي نال عنه جائزة الأوسكار عام 1954 لأفضل ممثل في دور مساعد، وفي الذكرى الخامسة والعشرين لوفاته عام 2023، كرّمت مدينة لوس أنجلوس إرثه الفني بإضاءة مبنى البلدية باللون الأزرق، في بادرة رمزية تعكس أثره الثقافي ومكانته في الذاكرة الجماعية.

رغم غيابه، لا يزال إرث فرانك سيناترا ينبض في ذاكرة الموسيقى العالمية، ويلهم أجيالاً من الفنانين حول العالم.