حفل جوائز بافتا 2025 يحتفي بأفضل ما قدّمه التلفزيون البريطاني

ميرنا وليد - بيروت - شهدت قاعة "رويال فيستيفال هول" في لندن ليلة حافلة بالتكريم والتألق خلال حفل توزيع جوائز "بافتا 2025"، حيث كرّمت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون نخبة من الأعمال الدرامية والكوميدية التي تميّزت على الشاشة الصغيرة.

حصد ليني جيمس وماريسا أبيلا جائزتي أفضل ممثل وممثلة عن أدائهما في "Mr Loverman" و"Industry"، بينما توّج مسلسل "Blue Lights" كأفضل دراما تلفزيونية. وفي فئة الدراما المحدودة، أثار مسلسل "Mr Bates vs The Post Office" اهتمامًا واسعًا بتناوله فضيحة حقيقية هزت الرأي العام البريطاني.

كما نال "Shōgun" جائزة أفضل برنامج دولي، وتوّج جو لايسيت وروث جونز ضمن أبرز الفائزين بأداءاتهم الكوميدية، واختتم الحفل بتكريم الصحفية كيرستي ورك بجائزة بافتا الفخرية لمسيرتها الإعلامية الرائدة.

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