شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى فاشون ديزاينر تجمعها قصة حب مع محمد إمام فى صقر وكناريا والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة الشابة يارا السكرى شخصية فاشون ديزاينار ضمن أحداث فيلم صقر وكناريا الذى يتواصل تصويره فى الوقت الحالى، وتتميز شخصية يارا فى الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف عليها محمد إمام ويحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تخوض يارا السكرى فى فيلم "صقر وكناريا" أولى تجاربها السينمائية بعدما شاركت فى مسلسل فهد البطل خلال شهر رمضان الماضى الذى سجل أول تجاربها التمثيلية بوجه عام، والفيلم من بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكرى، انتصار وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي ومقرر عرضه فى موسم صيف 2025.



يارا السكري من كواليس فيلم صقر وكناريا

وكانت يارا السكرى قد كشفت لـ"الخليج 365" أنها أجلت تجربة التمثيل طوال السنوات القليلة الماضية، رغم تلقيها أكثر من عرض، موضحة أنها كانت مترددة فى الإقدام على هذه الخطوة وشعرت أن الوقت المناسب لم يأت بعد، حتى جاء قرارها بخوض التجربة هذا العام وكانت على وشك الاتفاق على عمل جديد لكنها وجدت صناع فهد البطل يتصلون بها ويعرضون عليها دور آسيا التمساح.

وأشارت يارا السكرى إلى أنها رفضت الدور في البداية بعدما علمت بطبيعته بأنه عبارة عن بنت تتزوج عرفي وتحمل وتفكر في الإجهاض وكل مشاهدها بكاء وانهيار، لكنها وافقت في النهاية بعدما وجدت صناع المسلسل متمسكين بها ويقدرونها وقامت بعمل أوديشن على الدور، وتم الاتفاق على كل التفاصيل وخاضت تجربتها الأولى في فهد البطل.

مسلسل فهد البطل من بطولة: أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.