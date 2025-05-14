شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من غد.. فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يعرض 7 مرات فى كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم المصرى "عائشة لا تستطيع الطيران" 7 مرات خلال مشاركته فى مهرجان كان السينمائى الدولى ضمن عروض مسابقة نظرة ما، فى الدورة التى ستستمر فى الفترة ما بين 13 إلى 24 مايو الجارى.



عائشة لا تستطيع الطيران

وذلك بعدما فاز فيلم المخرج المصرى مراد مصطفى "عائشة لا تستطيع الطيران" بجائزة Final Cut الرسمية من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، وهو أول عمل روائى طويل للمخرج الحائز على جوائز دولية.

فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" تدور أحداثه حول قصة عائشة، وهى مهاجرة أفريقية فى العشرينات من عمرها تعيش فى القاهرة، ويتناول الفيلم رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التى تواجهها فى مجال عملها بالرعاية الصحية.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف.

سبق وأن شارك مراد مصطفى بفيلمه "عيسى" الذى عرض عالمياً فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى مسابقة أسبوع النقاد فى دورة 2023، كما حصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا دوليا حتى الآن، بالإضافة إلى أن الفيلم شارك فى مهرجانات سينمائية كبرى أخرى مثل (مهرجان لوكارنو ومهرجان ميلبورن وشيكاغو وستوكهولم).