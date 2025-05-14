شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق عن كليب "إنت بالناس كلهم": روحه حلوة وكله مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم اللبناني وليد توفيق من تصوير كليب يحمل اسم "إنت بالناس كلهم" إخراج إيهاب عبد اللطيف، ومن المقرر طرحه خلال الترة المقبلة وهى من كلمات إسماعيل رأفت ألحان وليد سعد توزيع أحمد عادل.

وقال النجم وليد توفيق، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الأغنية خفيفة وروحها حلوة وتحمل عددا من المفاجآت، وشاركته الفنانة ندى بهجت فى تصويره، معربا عن سعادته مع المخرج إيهاب عبد اللطيف، الذى تعاون معه فى كليبه الأخير "كبرت البنوتة" ونال إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا.

وأطلق مؤخرا النجم وليد توفيق فيديو كليب جديد لأغنية "كبرت البنوتة" من كلمات وألحان الشاعر والفنان القدير جورج خباز وتوزيع باسم منير.

واختار الفنان وليد توفيق عيد الفطر المبارك الماضى، لطرح الأغنية، وتم تقديمها بأسلوب جديد يحمل أجواء من البهجة والفرح والكوميديا السينمائية مع المخرج المبدع إيهاب عبد اللطيف.

وتم التصوير في القاهرة بقالب سينمائي بمشاركة النجمة اللبنانية الممثلة رولا بحسون، إخراج إيهاب عبد اللطيف سينمائياً للظهور بعمل كبير لجمهور ومحبي النجم العربي وليد توفيق.

جدير بالذكر أن وليد توفيق يعد "ملك المسرح" بلا منازع ولديه القدرة على خطف الأضواء، بما يملكه من قيمة فنية كبيرة، وطرح مؤخرا فيديو كليب ببعت السلام على مختلف المنصات العالمية.