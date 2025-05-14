شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جورج وسوف شائعة وحالته الصحية بخير ويستعد لجولته الغنائية فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر مقرب من النجم جورج وسوف شائعة وفاته، مؤكدا أنه بخير وبصحة جيدة، حيث يستعد لسلسلة حفلات جديدة، وجولة أوروبية، ويحيى النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا فى السويد يوم 25 من شهر مايو الجارى وحفل فى ألمانيا، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان سلطان الطرب جورج وسوف احتفل بحفل زفاف ابنه حاتم، وسط أجواء من السعادة، وظهر جورج وسوف وهو يتلقى التهانى من أصدقائه الفنانين وأفراد عائلته فى حفل الزفاف، وظهر وهو يجلس على كرسى ويحتفل مع ابنه حاتم وعروسه.

ونشر الإعلامى نيشان العديد من الصور واللقطات من حفل زفاف حاتم جورج وسوف، وشارك النجم راغب علامة جورج وسوف فرحته بالغناء معه فى عدة لقطات بالحفل، وقدم مع جورج وسوف أغنيته "قلبى عشقها".

وانتهى سلطان الطرب جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية من تسجيل أحدث أغانيه التى ستكون باللهجة المصرية، وبتوقيع صناع مصريين، بعد نجاحهم معًا فى أغنية "نجم على" وسوف يطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

وطرح مؤخرًا سلطان الطرب جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي" على موقع "يوتيوب"، بتوقيع فريق عمل مصرى مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهى الأغنية التى تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.