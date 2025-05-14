شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى أم كلثوم على مسرح عرائس ساقية الصاوى 12 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة مسرح عرائس ساقية الصاوى حفلها الشهرى "أم كلثوم تعود من جديد" الساعة الثامنة مساء يوم 12 من شهر يونيو المقبل بساقية الصاوى، وتقدم الفرقة هذا الشهر من أجمل من غنت أم كلثوم.

ويأتى ذلك فى إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذى يجذب الكبار قبل الصغار.

بدأ العمل بمسرح الساقية للعرائس فى 2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة، تأليف المهندس محمد الصاوى، وبعد حوالى عام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، واستمر من وقتها حتى الآن.يذكر أنه يتم تقديم حفلة شهرية لأم كلثوم وفرقتها كاملة على مسرح عرائس الساقية، بعد أن لاقى العرض رد فعل عالٍ من الجمهور وإقبالاً كبيرًا.

وعلى مدار أكثر من 6 سنوات تم إنتاج 11 مسرحية للأطفال، وأقيمت حفلات موسيقية لعدد من نجوم الغناء المصريين والأجانب.

كما أنشأ مسرح الساقية للعرائس فى 2006 مدرسة لتعليم فن صناعة العرائس فى إطار فعاليات مهرجان إجازتى للأطفال من سن 8 إلى 16 سنة.

ويقدم المسرح عروضه داخل وخارج الساقية، كما يشارك فى المهرجانات الموسيقية والمسرحية داخل وخارج مصر.