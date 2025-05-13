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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبلت السجادة الحمراء لـ مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 والذي تمتد فعالياته حتى 24 مايو الجاري، عددا كبيرا من النجوم العالميين الذين زينوا حفل الافتتاح الذي يعد أحد أهم مهرجانات السينما العالمية والذي يستقبل عظماء الشاشة الكبيرة سنوياً من جميع أنحاء العالم، ويحرص النجوم على حضوره والتقاط الصور على سجادته الحمراء. ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز الحضور على السجادة الحمراء:
أورفاشي راوتيلا
بلانكا بلانكو
وصول روبرت دي نيرو وزوجته وتيفاني تشين
روبرت دي نيرو وتيفاني تشين في مهرجان كان
روبرت دي نيرو وتيفاني تشين
لجنة تحكيم كان السينمائي
أعضاء لجنة التحكيم
عمر حرفوش ويوليا حرفوش
هايدي كلوم
فريدريك بيل
إيفا لونغوريا
Caroline Daur
أليساندرا أمبروسيو في مهرجان كان
جولي جود
إيفا لونجوريا وكارلوس ساينز جونيور
دانييلا تارانتينو وكوينتين تارانتينو
جوليا في مهرجان كان
جوليا
فرحانة بودي
أليساندرا أمبروسيو
إيزابيل فونتانا
جوليا جاردنر
وان كيو إيان هوي
عارضة الازياء شانينا شايك
شانينا شايك
النجمة نادين نسيب
النجمة نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
سافرون فادر
أرينا شايك
أليس عبد العزيز
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