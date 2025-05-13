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نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور)

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  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 1/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 2/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 3/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 4/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 5/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 6/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 7/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 8/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 9/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 10/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 11/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 12/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 13/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 14/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 15/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 16/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 17/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 18/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 19/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 20/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 21/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 22/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 23/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 24/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 25/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 26/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 27/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 28/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 29/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 30/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 31/32
  • نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) 32/32

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت السجادة الحمراء لـ مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 والذي تمتد فعالياته حتى 24 مايو الجاري، عددا كبيرا من النجوم العالميين الذين زينوا حفل الافتتاح الذي يعد أحد أهم مهرجانات السينما العالمية والذي يستقبل عظماء الشاشة الكبيرة سنوياً من جميع أنحاء العالم، ويحرص النجوم على حضوره والتقاط الصور على سجادته الحمراء. ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز الحضور على السجادة الحمراء:

أورفاشي راوتيلا
أورفاشي راوتيلا

 

بلانكا بلانكو
بلانكا بلانكو

 

وصول روبرت دي نيرو وزوجته وتيفاني تشين
وصول روبرت دي نيرو وزوجته وتيفاني تشين

 

روبرت دي نيرو وتيفاني تشين في مهرجان كان
روبرت دي نيرو وتيفاني تشين في مهرجان كان

روبرت دي نيرو وتيفاني تشين

روبرت دي نيرو وتيفاني تشين

 

لجنة تحكيم كان السينمائي
لجنة تحكيم كان السينمائي

 

اعضاء لجنة التحكيم
أعضاء لجنة التحكيم

 

عمر حرفوش ويوليا حرفوش
عمر حرفوش ويوليا حرفوش

 

هايدي كلوم
هايدي كلوم

 

فريدريك بيل
فريدريك بيل

 

إيفا لونغوريا
إيفا لونغوريا

 

Caroline Daur
Caroline Daur

 

أليساندرا أمبروسيو في مهرجان كان
أليساندرا أمبروسيو في مهرجان كان

 

جولي جود
جولي جود

 

إيفا لونجوريا وكارلوس ساينز جونيور
إيفا لونجوريا وكارلوس ساينز جونيور

 

دانييلا تارانتينو وكوينتين تارانتينو
دانييلا تارانتينو وكوينتين تارانتينو

 

جوليا في مهرجان كان
جوليا في مهرجان كان

 

جوليا
جوليا

 

فرحانة بودي
فرحانة بودي

 

أليساندرا أمبروسيو
أليساندرا أمبروسيو

 

إيزابيل فونتانا
إيزابيل فونتانا

 

جوليا جاردنر
جوليا جاردنر

 

وان كيو إيان هوي
وان كيو إيان هوي

 

عارضة الازياء شانينا شايك
عارضة الازياء شانينا شايك

 

شانينا شايك
شانينا شايك

 

النجمة نادين نسيب
النجمة نادين نسيب

 

النجمة نادين نسيب نجيم
النجمة نادين نسيب نجيم

 

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

 

سافرون فادر
سافرون فادر

 

أرينا شايك
أرينا شايك

 

أليس عبد العزيز
أليس عبد العزيز

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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