شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان كان السينمائي 78 (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السجادة الحمراء لـ مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 والذي تمتد فعالياته حتى 24 مايو الجاري، عددا كبيرا من النجوم العالميين الذين زينوا حفل الافتتاح الذي يعد أحد أهم مهرجانات السينما العالمية والذي يستقبل عظماء الشاشة الكبيرة سنوياً من جميع أنحاء العالم، ويحرص النجوم على حضوره والتقاط الصور على سجادته الحمراء. ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز الحضور على السجادة الحمراء:



أورفاشي راوتيلا



بلانكا بلانكو



وصول روبرت دي نيرو وزوجته وتيفاني تشين



روبرت دي نيرو وتيفاني تشين في مهرجان كان

روبرت دي نيرو وتيفاني تشين



لجنة تحكيم كان السينمائي



أعضاء لجنة التحكيم



عمر حرفوش ويوليا حرفوش



هايدي كلوم



فريدريك بيل



إيفا لونغوريا



Caroline Daur



أليساندرا أمبروسيو في مهرجان كان



جولي جود



إيفا لونجوريا وكارلوس ساينز جونيور



دانييلا تارانتينو وكوينتين تارانتينو



جوليا في مهرجان كان



جوليا



فرحانة بودي



أليساندرا أمبروسيو



إيزابيل فونتانا



جوليا جاردنر



وان كيو إيان هوي



عارضة الازياء شانينا شايك



شانينا شايك



النجمة نادين نسيب



النجمة نادين نسيب نجيم



نادين نسيب نجيم



سافرون فادر



أرينا شايك