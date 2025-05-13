شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة لجنة تحكيم كان السينمائى ترفض الإجابة عن سؤال حول غزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎رفضت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان جولييت بينوش الرد على سؤال من أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي قبل مراسم افتتاح مهرجان كان السينمائي، حول سبب رفضها توقيع إحدى الرسائل العالمية مع كبار نجوم وصناع السينما التي تُدين الصمت تجاه مجازر الاحتلال الصهيوني المستمر في غزة حتى الآن. وأجابت بينوش قائلة: "لا أستطيع الإجابة".

ويشهد المهرجان عرض فيلم Leave One Day ليلة الافتتاح، وفي خطوة استثنائية تعكس عودة مصر لسوق مهرجان كان السينمائي بشكل رسمي من خلال جناح مصر بسوق مهرجان كان (Marché du film de Cannes).

يُقام الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي 2025 بتنظيم مشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC). ويهدف إلى إبراز دور مصر كموقع تصوير عالمي فريد ومركز إنتاج سينمائي متكامل، حيث يُسلط الضوء على الإمكانيات الإنتاجية الهائلة التي توفرها مصر. ودعم المواهب المصرية الشابة، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وحفلات استقبال تهدف إلى فتح سبل جديدة للتعاون مع صناع السينما العالمية.

يشارك الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية". في هذ…