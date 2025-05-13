شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يروج لحفلاته فى كندا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم مصطفى قمر لحفلاته في كندا، ونشر فيديو أثناء وجوده هناك، وعلق قائلا: "استنونى في تورنتو حفلة يوم الجمعة والسبت هشوفكم إن شاء الله".

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر أغنية "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.