روبرت دي نيرو يتسلم السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:21 مساءً - في لحظة وكأنها شريط سينمائي يصور مسيرته الفنية الممتدة لسنوات طويلة، حصل الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو على جائزة السعفة الذهبية الفخرية تكريماً لمشواره الفني وإرثه الكبير في الأرشيف السينمائي الدولي، في أول أيام انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، المقرر أن تستمر حتى يوم 24 مايو الجاري. وقد رصدت عدسات المصورين لحظة وصول روبرت دي نيرو قصر المهرجانات رفقة زوجته تيفاني تشين على السجادة الحمراء، قبل التوجه لقاعة حفل الإفتتاح.

روبرت دي نيرو يتسلم جائزته من ليوناردو دي كابريو

وعند وصول روبرت دي نيرو، وقف الجمهور وهتف له بحرارة، وانضمّ إلى النجم البالغ من العمر 81 عامًا، على المسرح نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو، الذي قدّم له جائزة السعفة الذهبية في لحظة ترددت فيها كل كلمات الشكر والامتنان.

علاقة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو

علاقة روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو أخذت منعطفاً أمام الجمهور عندما اجتمعا سوياً على الشاة في أكثر من عمل، حيث تُعد ثنائيتهما من أكثر الثنائيات جاذبيةً وانسجاماً في صناعة الترفيه لتمتعهما بكاريزما فريدة وقدرة تمثيلية عالية، تجعلهما من أكثر الشخصيات احترامًا في هوليوود.

This Boy’s Life

أول فيلم جمع روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو كان عام 1993، في فيلم This Boy’s Life المقتبس عن مذكرات توبياس وولف، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، يتتبع الفيلم شخصية دي كابريو، وهو فتى متأثر بعلاقة والدته بزوج أمه القاسي، الذي يؤدي دوره دي نيرو.

The Audition

ومرة أخرى يجتمع الثلاثي -دي نيرو، دي كابريو والمخرج سكورسيزي- عام 2015، في فيلم قصير كوميدي The Audition، إلى جانب وجه شهير آخر من الشاشة الكبيرة براد بيت، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي قصير، يدخل الممثلان ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو في منافسة شرسة، حيث يسعى الثنائي للحصول على دور البطولة الرئيسي في فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد.

Killers of the Flower Moon

ولا يمكن أن ينسى دي كابريو أداءه في فيلم Killers of the Flower Moon عام 2023 مع دي نيرو الذي أكسبه ترشيحاً لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد في عام 2024، وعلى الرغم من خسارته أمام روبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم Oppenheimer، إلا أن أداء دي نيرو لشخصيته يُعدّ من أبرز العروض في الفيلم.

هذا الفيلم رُشح لعشر جوائز أوسكار، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثلة لليلي غلادستون، لكنه لم يحصل على أي جائزة، وتدور أحداث الفيلم في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء الأمريكيين الأصليين، والتحقيق في سلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويُمثل فيلم Killers of The Flower Moon المرة الأولى التي يقدم فيها سكورسيزي فيلماً في مهرجان كان عام 2023، منذ فوزه بجائزة أفضل مخرج عن فيلم After Hours في عام 1986.

يجمع الفيلم الأصلي لشركة Apple بين طاقم من النجوم بقيادة ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وليلي غلادستون، جيسي بليمونز، كارا جايد مايرز، جانا كولينز، جيليان ديون وتانتو كاردينال، الفيلم من إنتاج دان فريدكين، وبرادلي توماس في شركة Imperative للإنتاج.

