نسرين أمين متزوجة من محمد عبد الرحمن في فيلم بيج رامي مع رامز جلال

نسرين أمين تكرر تعاونها مع رامز جلال

"الدشاش" آخر أفلام نسرين أمين

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:21 مساءً - تواصل الفنانةتصوير مشاهدها في فيلم "" الذي يقوم ببطولته الفنانوالمقرر عرضه في دور السينما خلال موسم صيف 2025، حيث تجسد نسرين أمين خلال أحداث الفيلم شخصية زوجةويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية وتكشف الأحداث عن علاقتهما بـ رامز جلال.تجتمع نسرين أمين مع رامز جلال للمرة الثانية في السينما بعدما شاركت معه في بطولة فيلم "" بظهور خاص، وجسدت دور زوجته وأم ابنه، وشارك في بطولة الفيلم كلًّا من ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، انتصار، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، حمدي الوزير وجاء من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريميمكنكِ قراءة.. أماكن التصوير تنتعش بـ 8 أفلام جديدة للعرض قريباً وهؤلاء نجومهافيلم "" انطلق تصويره مطلع الشهر الماضي، وهو من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.وكان آخر أعمالفي السينما فيلم ""، الذي شاركت في بطولته إلى جانب، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، أحمد الرافعي، مريم الجندي، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر علي ماهر، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.وعلى مستوى الدراما تنتظرعرض مسلسل "" يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو، حيث يأتي عرض العمل بعد تأجيل 3 سنوات لاسيما وأنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده خلال شهر نوفمبر عام 2022.تابعي أيضاً.. تفاصيل خروج مسلسل حرب الجبالي إلى النور بعد تأجيل 3 سنواتمسلسل "" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».