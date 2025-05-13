كيت ميدلتون تُسلم جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني

كيت ميدلتون تلتقي بالمصممين المرشحين للحصول على الجائزة

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، البالغة من العمر 43 عامًا، خرجت صباح اليوم، للاحتفال ببعض المُبدعين الذين أحدثوا نقلة نوعية في صناعة الأزياء البريطانية، وقامت بتسليم جائزة "الملكة الراحلة إليزابيث" الثامنة للتصميم البريطاني نيابةً عن مجلس الأزياء البريطاني.بدأت، المهتمة بالفن والتصميم و درست تاريخ الفن في الجامعة -حيث التقت بزوجها الأمير ويليام- جولتها بزيارة استوديو المصممين المشاركين، للاطلاع على كيفية ابتكار تصاميمهم المستدامة.وارتدت بدلة زيتونية مصممة خصيصًا لها من تصميم فيكتوريا بيكهام، كما التقتبالمصممين المختارين من مبادرات مؤسسة مجلس الأزياء البريطاني لدعم مواهب المستقبل، وتحدثت معهم ومع غيرهم ممن استفادوا من مبادرات المؤسسة.وتدعم المؤسسة المواهب الناشئة من خلال تقديم منح للمساعدة في التعليم والدعم المالي والتوجيه في مجال الأعمال.ثم قدمتجائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني الفائز، إلى جانب الرئيستين التنفيذيتين لمجلس الأزياء البريطاني، كارولين راش ولورا وير.وقالت المصممة كليو بيبيات، التي تحدثت مع مجلة People بعد لقائها بالأميرة في هذا الحدث: "أميرة ويلز لها تأثير كبير على النساء. إنها أنيقة للغاية، ودائمًا تبدو في غاية الأناقة".ويذكر أنه تم الإعلان عن جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني لأول مرة وتم تقديمها إلى ريتشارد كوين في فبراير 2018، عندما قامت الملكة الراحلة بأول زيارة لها إلى أسبوع الموضة في لندن.

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غياب كيت ميدلتون عن حضور جنازة بابا الفاتيكان

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في أبريل المنقضي، ومع الحضور الكبير للعائلات الملكية لجنازة بابا الفاتيكان، والذين كان من بينهم الأمير ويليام، لوحظ غيابعن الحدث، على الرغم من مرافقة العديد من الملكات والأميرات أزواجهن؛ فهي لم ترافق زوجها الأمير ويليام.

كان الجمهور الملكي يتوقع رؤية كيت ميدلتون ترافق زوجها الأمير ويليام في جنازة بابا الفاتيكان، كما رافقت الملكات والأميرات أزواجهن، إلا أن الأمير ويليام -الذي حضر نيابةً عن والده الملك تشارلز- كان بمفرده. ويرجع سبب غياب كيت عن الحضور حيث ورد أنه ليس من المعتاد أن يُطلب من الشريك الآخر في العائلة المالكة البريطانية الحضور.

ووفقاً لمجلة "Town and Country"، لا تزال أميرة ويلز، التي أكملت علاجها من السرطان في سبتمبر الماضي، حذرة بشأن المناسبات العامة التي تحضرها.



قد ترغبين في معرفة الملك تشارلز يقود احتفالات العائلة المالكة في أحد الفصح وغياب أمير وأميرة ويلز



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