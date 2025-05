لماذا استحق روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الفخرية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:21 مساءً - مسيرة سينمائية عملاقة ما بين الإخراج والتمثيل والإنتاج ساهمت في تشكيل اسم روبرت دي نيرو على الساحة الفنية العالمية، ما أهّلته للحصول على العديد من الجوائز السينمائية التي كان من أبرزها وأهمها جائزة الأوسكار (مرتين) وجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي.

وتكريماً لمسيرة فنية غير عادية، لممثل غيّر وجه التمثيل السينمائي، وأثرى الثقافة السينمائية العالمية، كرَّم مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ78 التي انطلقت فعالياتها منذ قليل روبرت دي نيرو بجائزة السهعة الذهبية الفخرية.

أسباب تكريم روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية الفخرية

أولاً: إبداع لا يعرف الحدود

روبرت دي نيرو يُعتبر من أعظم ممثلي جيله، ولكن إبداعه الفني لم يُوقف عند حد التمثيل، بل ساهم في تجارب إنتاجية وإخراجية عززت من مكانته الفنية.

فبجانب مسيرته التمثيلية الضخمة التي بدأت عام 1963 بدور صغير في فيلم The Wedding Party، ثم الانطلاق للتمثيل في العديد من الأفلام منها Encounter، Three Rooms in Manhattan، Mean Streets،The Godfather Part II، فهو أيضاً مخرج أفلام له نظرة سينمائية تميزه عن أبناء جيله وبقية المخرجين. في عام 1993، كان أول ظهور له كمخرج في فيلم A Bronx Tale، وهو فيلم عن المافيا تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي. ثم أخرج لاحقاً فيلم The Good Shepherd عام 2006 الذي نال استحساناً كبيراً.

كما أنه أسس مع المنتجة جين روزنتال شركة تريبيكا للإنتاج عام 1989، وهو معروف بشكلٍ خاص بتعاونه السينمائي مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وعلى الرغم من خوضه تجارب الإخراج والإنتاج لسنوات، إلا أنه لم يترك التمثيل، ففي عام 2020، ظهر في الفيلم الكوميدي "Father of the Bride Part 3"، ورُشِّح لجائزة اختيار النقاد لأفضل ممثل سينمائي عن أدائه في فيلم The Irishman في العام نفسه.

كل هذا بالإضافة لقدراته الكوميدية في التمثيل، فقد كان مرحاً للغاية في أفلام Meet the Parents عام 2000، وMeet the Fockers عام 2004، وLittle Fockers عام 2010.

ثانياً: العديد من الجوائز الكبرى

في مسيرة سينمائية تجاوزت الـ5 عقود، حصل روبرت دي نيرو على العديد من الجوائز والتكريمات، أهمها حصوله على جائزة أوسكار. في عام 1974، لعب دور فيتو كورليوني في فيلم The Godfather Part II، الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد. وفي عام 2012، رُشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Silver Linings Playbook. أيضاً حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار عن دوره كشخصية ترافيس بيكل المنعزلة والعنيفة في فيلم Taxi Driver عام 1976 بينما أكسبه هذا الفيلم جائزة السعفة الذهبية كأفضل ممثل بمهرجان كان السينمائي، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل وغولدن غلوب عن تجسيده لشخصية الملاكم جيك لا موتا في فيلم Raging Bull عام 1980.

في عام 2009، حاز على تكريم من مركز كينيدي، وبعد عامين، حصل على جائزة سيسيل بي. ديميل (وهي جائزة تُمنح لمجمل إنجازاته). وفي عام 2016، مُنح وسام الحرية الرئاسي.

ثالثاً: تفانيه لتقديم أدواره

على سبيل المثال لا الحصر، أثناء تلقيه تدريبات القيادة لفيلم Taxi Driver عام 1976، لم يكتفِ دي نيرو بالحصول على رخصة قيادة سيارة أجرة، بل عمل أيضاً 15 ساعة يومياً لمدة شهر في قيادة سيارات الأجرة استعداداً لهذا الدور. وفي فيلم Raging Bull، خضع لتدريب مكثف في الملاكمة استعداداً لدوره كبطل الملاكمة جيك لاموتا كما عمل على اكتساب 30 كيلوغراماً كوزن زائد لأداء الدور.

