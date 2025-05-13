التفاصيل الكاملة لمسلسل عهد أنيس قبل عرضه بساعات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:21 مساءً - يترقبان الفنانة رحمة أحمد والفنان إسلام جمال، عرض مسلسلهما الجديد الذي يحمل اسم "عهد أنيس"، اعتبارًا من الغد الأربعاء، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث ينتمي إلى دراما الإثارة النفسية والتشويق.

أبطال وصُنّاع "عهد أنيس"

مسلسل "عهد أنيس" كان يحمل في البداية اسمًا مؤقتًا "سحر إسود"، وهو مكون من 8 حلقات فقط، ويعتمد على البطولة الشبابية، إذ يُشارك في بطولته بجانب رحمة أحمد وإسلام جمال، كلّ من: أحمد الرافعي، حازم إيهاب، عابد عناني وميدو عادل، بجانب سلوى محمد علي وغيرهم، والعمل تأليف محمد دندراوي، وإخراج خيري سالم، فيما جرى تصوير هذا المشروع الدرامي في نوفمبر العام الماضي.

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ويظهر إسلام جمال، خلال أحداث المسلسل، في دور طالب بكلية فنون جميلة، يهوى عالم الفن والنحت، مما يلفت أنظار أساتذة التدريس داخل المعهد، وعلى رأسهم عميد المعهد، نظرًا لامتلاكه موهبة فريدة واستثنائية، ولديه لمسة خاصة في القطع الفنية التي يصنعها بيده.

الحياة تنقلب رأسًا على عقب

ويتلقى إسلام جمال، خلال الأحداث دعمًا كبيرًا من قبل عميد المعهد، الذي يُرشحه ضمن فريق عمل ضخم، لصناعة تماثيل ولوحات فنية في أحد الفنادق، ومنها إلى تنفيذ مشروع آخر لوزارة الثقافة، حيث يُثبت نجاحه في كل مرة، ولكن فجأة تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويواجه العديد من الصراعات النفسية، مما يتعرض لإخفاقات وفشل، ويتحول من شخص نابغة ومبدع إلى شخصية محبطة.



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رحمة أحمد تبتعد عن الكوميديا

وتبتعد رحمة أحمد، عن الكوميديا تمامًا في مسلسل "عهد أنيس" حيث تعيش حالة من الخوف والقلق، فيما سيتعرض أبناءها وكذلك منزلها لأضرار كبيرة، نتيجة أعمال السحر، والكتب الذي سيطلع عليها زوجها".

مشاركات درامية لـ رحمة أحمد في رمضان 2025

خاضت الفنانة رحمة أحمد منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين جديدين؛ هما "الكابتن" مع الفنان أكرم حسني ومسلسل "80 باكو" مع الفنانة هدى المفتي، لتسجل تواجدها الأول في الدراما التلفزيونية بعيداً عن مسلسل "الكبير أوي".

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