نادين نجيم تتألق في جلسة تصوير ساحرة من مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:21 مساءً - خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأضواء في مدينة كان الفرنسية، بعدما خضعت لجلسة تصوير قبل حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي التى تقام من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا.

نادين نجيم بإطلالة ساحرة في كان

ونشرت نادين نجيم، جلسة التصوير على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكذلك عبر حسابها بمنصة (إكس)، وظهرت نادين بإطلالة ساحرة ارتدت فيها فستان أبيض طويل وبسيط ورقيق في نفس الوقت، لاقي إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، ويأتي ذلك قبل حضور نادين فعاليات السجادة الحمراء لحفل الافتتاح لـ مهرجان كان السينمائي الدولي والتقطت العديد من الصور بالفتسان الأبيض على السجادة الحمراء لتوثق لحظات حضورها فعاليات المهرجان.



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وتفتتح فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي لأول مرة بفيلم لمخرجة فرنسية هى أميلى بونا، وهو "Partir Un Jour ارحل يوما واحدا"، بطولة المغنية الفرنسية جولييت أرمانيه وباستيان بويون، وتدور أحداثه حول امرأة تتحول حياتها بعد إصابة والدها بأزمة صحية تضطرّها للعودة لمسقط رأسها وترك مشروعها الخاص الذي كان على وشك الافتتاح.

تكريم روبرت دي نيرو

ويشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، تكريم الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو بجائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مسيرته الفنية التي قدم من خلالها علامات بارزة في تاريخ السينما العالمية.ويقدم له الجائزة النجم ليوناردو دي كابريو الذي قدم معه العديد من الأفلام الناجحة والخالدة في السينما الأمريكية

ويتواجد في حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم والمشاهير العالمين في مقدمتهم فاليري بيرين، المخرج الفرنسي كلود لولوش، المؤثرة في دبي فرحانة بودي، المخرج السينمائي والمنتج وكاتب السيناريو ومحرر الأفلام الياباني هيروكازو كوري إيدا، الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا، الممثلة الأمريكية جوليا غارنر، الممثلة والمغنية والمخرجة وعارضة الأزياء الفرنسية المولودة في الولايات المتحدة أرييل دومباسل،



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كما يحضر كذلك، عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الممثلة والمخرجة الفرنسية جيرالدين ناكاش، وأيضًا الممثلة الفرنسية فريدريك بل، المؤثرة الألمانية كارولين داور، الممثل والمنتج السينمائي الإيطالي بيرفرانشيسكو فافينو، الممثلة الإيطالية آنا فيرزيتي، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المخرج كلود ليلوش، أورفاشي راوتيلا.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

كل هؤلاء بجانب رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان جوليت بينوش، وأعضاء لجنة التحكيم وهم الممثلة الأمريكية هالي بيري، الممثل الأمريكي جيرمي سترونغ، الممثلة الإيطالية ألبا رورواشر، المخرجة الهندية بايال كاباديا، المخرج المكسيكي كارلوس ريغاداس، المخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو، المخرج الكونغولي ديودو حمادي، والكاتبة الفرنسية ليلى سليماني.



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