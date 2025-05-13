ميريام فارس تقضي وقت ممتعاً بملابس السباحة على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحدث إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها اثناء إستمتاعها بوقتها على الشاطئ، حيث كانت ترتدي مايوه باللون الابيض مع سروال خفيف وواسع فوقه، مستعرضةً رشاقتها.



أما من الناحية الجمالية، فتركت ميريام شعرها منسدلاً على كتفيها مع مياجه هادئ لوجهها، و نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

و في وقت سابق، أطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على متابعيها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إحتفلت من خلالها بعيد ميلادها، وقد ارتدت فستاناً قصيراً وضيقاً، من دون أكمام، وانتعلت حذاء عالٍ وبكعب عالي، مستعرضة رشاقتها، وربطت ميريام فارس شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، بالإضافة إلى حملها CD عليه شموع.

وعلقت ميريام فارس على منشورها بالقول: "عام آخر من تحويل الصوت إلى قوة، والأحلام إلى إنجازات. عيد ميلاد سعيد لي".