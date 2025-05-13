أولاد جوليا روبرتس في ظهور نادر لهم

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ميرنا وليد - بيروت - نشر داني مودير، زوج النجمة العالمية جوليا روبرتس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة لزوجته مع أطفالهما الثلاثة، وذلك بمناسبة عيد الأم.
وأرفق داني الصورة بتعليق كتب فيه: "الامهات يصنعن أروع الأشياء. أحب هؤلاء الأشخاص".
وبدت جوليا في الصورة بغاية السعادة، وهي تحتضن أولادها الثلاثة، التوأم هازل وفينيوس (20 عاما)، وهنري البالغ من العمر 17 عاما، وهم يجلسون وسط الطبيعية.
وخطفت هازل الأنظار بجمالها وبملامحها الناعمة وشعرها الأشقر، كما لفت المتابعون إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، وأشادوا بعلاقة الصداقة التي تجمع جوليا بأولادها، كما أعربوا عن إعجابهم بجمال أولادها وسعادتهم بالتعرف عليهم خاصة وأنها نادرا ما تنشر صورهم.
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